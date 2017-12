Sergio Palazzo: Reforma previsional: "Es institucional"

Sergio Palazzo - titular de la Asociación Bancaria 13-12.mp3

El sistema previsional si sigue así revienta, es claro que no es justo que se ajuste a los jubilados: "Yo los invito a que miren las filmaciones, yo no irrumpí con violencia, llegué con dos compañeros, esperé para entrar y escuché. por qué dicen algo que no han chequeado, si miran las cámaras se dan cuenta. Hoy Ernesto Tenembaum lo reconoció. No instalen temas que no son."-"Yo dije que es una ley que con este cambio de modalidad de la liquidación del haber jubilatorio perjudica. Debería sostenerse el sistema anterior porque cambiarlo le hace perder al jubilado. Tampoco da seguridad jurídica, al final de un ciclo económico el jubilado percibirá menos dinero. También dije que el gob ierno habla de dialogo, y que el Parlamento votó una ley anti despido que el presidente vetó. Sabsay dijo que es institucional y espero que no haya juicio político."- El sistema así no puede seguir:"Hay dos cosas, ese es un punto que puedo no estar de acuerdo, el otro punto es el sistema de recaudación del país. Si hay un déficit del Estado y quieren disminuirlo no es así, baja el aporte de la seguridad social."- Este es Gobierno que le puso impuesto a la renta financiera: "Nosotros se lo reclamamos al gobierno anterior, como uno está en contra del Gobierno le dicen kirchnerista y no es así."