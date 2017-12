Urtubey: "Están detenidos por chorros, no por persecución política"

Juan Manuel Urtubey - Gobernador de Salta 13-12.mp3

"Nosotros en el pacto fiscal hicimos referencia a la reforma jubilatoria, planteamos que la formula debía modificarse por el nuevo sistema de la ley de financiamiento del Anses. El Gobierno nacional compensa esto girando lo recaudado por el impuesto al cheque al sistema previsional y a las provincias les establece un fondo de compensación actualizado por IPC."-"Respecto a los jubilados planteamos que la formula no debía actualizarse por IPC y que el piso debía ser el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil y encontrar en el Congreso algo por arriba del IPC. El Ejecutivo mandó un proyecto, el Senado lo modificó."-"Nosotros acordamos el marco, ahora la sanción la da el Congreso porque para eso son legisladore s"-"Me parece razonable que en Argentina tengamos parámetros objetivos, pretender que nosotros vamos a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados o el salario de los trabajadores por actualización no es posible"-"El sistema previsional y el presupuesto nacional tienen déficit."-"Este Gobierno tiene buena fe en lo que hace, había que reinsertar a la Argentina en el mundo, salir del default, en eso se ha avanzado, pero tenemos déficit en otras cosas."- Es el Gobernador más Cambiemos?: "Si el Gobierno hace algo que pienso que está bien no es Cambiemos, aunque sea oposición. El problema de la Argentina es dejar de calificar la política como River y Boca"