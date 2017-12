Waldo Wolff: "Evidentemente Nisman no estaba loco"

Waldo Wolff - diputado 22-12.mp3

"El 14 de enero del 2015 cuando se daba la denuncia de Alberto Nisman, y se decía estaba loco, tres años después nos dicen que es verdad, que lo de Bonadio es algo personal contra el Kirchnerismo, pero evidentemente Nisman no estaba loco y la Cámara es la que dice que la denuncia de Nisman es correcta."-"La Constitución Nacional dice que la Cámara pidió la preventiva"-"Los senadores puede sacarle los fueros o no, debería ir presa si los senadores le sacan lo fueros, si no, no."