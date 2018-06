¿Malas noticias en Boca? Cambio de planes para Angelici

Luego que Gustavo Gómez le informara a Boca que no lo satisfacía la oferta económica, el presidente Daniel Angelici canceló su viaje a Europa donde pensaba cerrar con el Milan y el pase del paraguayo por ahora está caído.





Paraja -representante del futbolista- le hizo saber al "xeneize" que si no hacían un esfuerzo económico por el contrato del jugador la operación no iba a concretarse.

Con este escenario, Angelici optó por no viajar a Milan y enfocarse en concretar el arribo de Carlos Izquierdoz, quien actualmente juega en el Santos Laguna de México.

No obstante, el escenario para que llegue el exLanús no parece sencillo debido a que el último campeón del fútbol azteca no desea desprenderse de él.

Sin embargo, Izquierdoz ve con buenos ojos pasar a Boca y está dispuesto a ejercer presión, aunque en primera instancia debe existir una oferta elevada como para justificar su accionar.

Además, la semana que viene será clave por la posible de Nahuel Guzmán, el arquero que es prioridad para Guillermo Barros Schelotto, ya que su representante viajará a México para reunirse con la dirigencia de Tigres de Monterrey.

En tanto, Angelici viajará en los próximos días a Barcelona para estar junto a la Selección argentina, pero se moverá a Sevilla para tratar de avanzar en la contratación de Guido Pizarro.

Como todavía no se cerró la llegada de un defensor, la venta de Lisandro Magallán al Ajax todavía no se concretó a pesar que el futbolista ya se realizó la revisión médica en Amsterdam.