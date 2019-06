Malena Galmarini: La protagonista de la escena política argentina

"Malena" es uno de los tangos más interpretados de la historia. algunos creen que Homero Nanzi la escribió para Malena de Toledo. Otros creen que era Nelly. Pero hay otra Malena que, silenciosamente, se vuelve el protagonista de la escena política argentina.





Recuerdo cuando Malena Galmarini le dijo forro a Scioli. Agosto de 2013. Lo recuerdo porque yo estaba al lado junto al periodista Alejandro Bercovich. La bronca era porque Sergio Malena Massa creían que Scioli había sido el que mandó un agente de inteligencia a su casa de Tigre.





Hoy Malena Galmarini de Massa es una de los principales promotores de la unidad entre el kirchnerismo y el massismo. Hay dos mujeres que Massa escucha muchísimo: 1, su esposa y 2- Graciela Camaño.





Tanto el kirchnerismo como un importante sector del Massismo creen que si se juntan le ganan a Macri en el primer round. No hace falta balotaje, no hace falta segunda vuelta. Tal vez, deberían reflexionar un poco. Está demostrado a lo largo de la historia que acumular dirigente no significa acumular votos.





¿Cómo se va a definir la elección presidencial? La va a definir un grupo enorme de indecisos. La gran mayoría. Una semana antes de la elección y muchos de ellos lo hacen cuando están entrando al cuarto oscuro. Malena canta el tango como ninguna pero la elección la define Doña Rosa.