Verónica Ojeda: "Los herederos por la Copa Maradona cobraron 30.000 dólares"

La ex mujer del Diez aseguró que Giannina y Dalma Maradona cobraron por ir al partido entre Barcelona y Boca por la Maradona Cup.

Su hijo, Diego Fernando Maradona, también fue invitado, pero la madre contó en Fútbol 910 que nunca estuvo de acuerdo en recibir plata por el homenaje al Diez: ”Firmé para desistir por la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto”.

Por último, volvió a disparar contra Dalma y Giannina por como se manejan con sus demás hermanos. "No me consta si lo invitaron a Junior y Jana. Junior me dijo que no le dijeron nada”, sentenció.