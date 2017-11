Maravilla Martínez sorprendió con su confesión de por qué no quiere tener hijos

El exboxeador Sergio "Maravilla" Martínez sorprendió con una confesión "antipaternidad".

"No quiero tener hijos. Sé que es un tema delicado para la gente, pero tengo una vida tan bonita que no quiero cambiarla", manifestó el excampeón del mundo .





Además, contó: "Tuve una novia con un hijo que me dijo: «No sos buena persona porque no querés tener un hijo. No sabés lo que es el amor verdadero»".





"Me tildó de egoísta. Terminé haciendo terapia pare ver qué pasaba con mi vida: '¿Por qué no quiero tener hijos?', me pregunté. Y encontré la respuesta: porque puedo elegir y elijo no tenerlos. Mucha gente te crucifica por eso, pero a mí me da igual. No quiero tener hijos porque tengo una vida que está buenísima. Si mañana quiero irme al Caribe o a Las Vegas, me voy. Todas son decisiones", agregó.





Además, habló del siempre presente rumor sobre su sexualidad. "Cuando me dicen gay solo me preocupa el dolor que le pueda causar a mi mamá. Me jode que le afecte a Susana, mi madre, que es una fenómena. A mí me gustan las mujeres", cerró el tema el exboxeador.