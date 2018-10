Repasá las frases más destacadas del editorial de Eduardo Aliverti:





Lo único que le faltaría a los sectores bajos y medios es andar preocupándose con la contienda entre Carrió y el Ministro





Lo que nos parece es que sí debería interesar es que estas riñas intensifican la interna macrista





Con una liviandad incalificable, Bausili le dijo a la comisión de presupuesto que el cálculo de ingresos y egresos estatales para el año que viene "está planteado como si no estuviese el acuerdo con el FMI porque no está firmado, porque no tenemos pensado usar la plata del fondo"





La dirigencia política está quedando muy atrás de la dirigencia sindical





No hay descanso en la calle, hay cada vez más gente en la calle y los sordos van a votar el presupuesto siendo opoficialistas"