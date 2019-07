Marcela Morelo: "La política me desilusiona permanentemente, me rompe el corazón"

"Es impresionante... El mundo quebrado y la música tratando de unir. Es muy lindo lo que está pasando."





"Es muy nutritivo aprender y tocar con otros artistas. Todo el tiempo estoy grabando e invitando a artistas para que puedan difundir su arte"





"Permanecer en el medio es todo un trabajo"





"Quedamos prendidos de amor con mi hija. La tuvimos que cuidar durante un mes y nos encontramos. Sus hermanos estaban en el hogar"





"La ley de adopción es muy rígida y las personas no somos así. Se crean vínculos reales, por los cuales luchamos. Eso tiene que cambiar"





"Para mi papá, que era muy futbolero, fue un orgullo que canten mis canciones en las canchas"





"La política me desilusiona permanentemente. Me rompe el corazón y los bolsillos"





"No quiero decir que todo está mal, porque no es verdad pero la situación no es buena. A veces pienso irme del país por el futuro de mis hijos"





"De chica me hacían bullying por mi sobrepeso. En su momento me dolió, pero lo superé"





"En el escenario todo se compensa. Todo el desgaste por la gira, todo el cansancio. Nada importa allá arriba"