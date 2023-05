Marcela Pagano fue desvinculada de A24 por violencia laboral

Grupo América comunica que Marcela Pagano fue desvinculada el pasado viernes 28 de abril de A24. Luego de una exhaustiva investigación administrativa interna se decidió su despido con causa por episodios de maltrato laboral.

Los hechos

El 31 de marzo, se presentó ante el Director de Capital Humano de Grupo América un productor periodístico, con 18 años de antigüedad en la empresa, y formuló una denuncia por violencia laboral contra Marcela Pagano. Fue acompañado de los tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quienes manifestaron que la situación había sido tratada en una asamblea de personal.

La denuncia de ese productor (cuya identidad preservamos) fue definida por el mismo como “una síntesis de la violencia que sufrí”. En dicho documento, firmado por el trabajador, dice:

- “Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí”.

- “Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varias oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados. El griterío fue tan violento, despectivo y malicioso, que lo único que se me ocurrió fue cortar la llamada”.

- “Hace 28 años que trabajo en medios y hace 18 años que trabajo en el área de noticias de América y A24. En todos estos años, nadie me levantó la voz. Conozco muy bien la vorágine en vivo de la televisión, de la redacción y del control, pero estos hechos violentos no tienen nada que ver con mi trabajo. La violencia y el abuso de poder empañan el ámbito laboral. También quiero agregar que las actitudes violentas de Marcela Pagano son una constante que sufrieron otros productores que no se animaron a denunciar en su momento”.

Marcela Pagano recibió traslado de la denuncia el 4 de abril y, seis días después, presentó su correspondiente descargo, donde rechazó genéricamente la denuncia por “falsa, maliciosa, extemporánea e improcedente”.

A raíz de esa primera denuncia se abrió una investigación administrativa interna donde diez personas que trabajaron con la conductora del programa “PQS” dieron testimonio. Preservaremos sus nombres para que no sean difamados en redes sociales, pero contamos con sus testimonios firmados.

En esas declaraciones puede leerse:

“No me sentía cómoda con los modos en que la Sra. Pagano interactuaba con el equipo de trabajo. Supe de malos tratos hacia el denunciante de parte de la Sra. Marcela Pagano.” Productora (04/04/2023).

“Marcela Pagano logró correrme de mi función como productora ejecutiva. Fue muy complicado trabajar con ella, dado que me destrataba y denigraba como profesional. Supe de malos tratos y veo cómo trata a sus productores actuales, es agresiva y utiliza un tono elevado (gritos) para referirse al otro, con un sistema imperativo que no se condice con un ámbito laboral. Descalifica constantemente el trabajo de los colaboradores, refiriéndose a ellos como vagos. El maltrato de la Sra. Pagano interfiere con el clima laboral y el proceso productivo, atacando directamente la pantalla y trasladándose al rating.” Productora (04/04/2023).

“Al programar una nota sobre el día del pizzero, Pagano quería abordar el tema desde el punto de vista económico y la persona a entrevistar era el pizzero más longevo de Buenos Aires y carecía del perfil para consultarle sobre precios. Frente a esta sugerencia, Pagano me respondió “que no nos manejen el programa”. Previo a esto, tuve una charla laboral con Marcela Pagano y frente a mis sugerencias, ella me insinuó que el equipo de producción no quería trabajar. Siempre sentí que, a diferencia de otros conductores, Marcela Pagano estaba a la defensiva en su posición de conductora con el equipo de trabajo. Vi que le tiró sus pertenencias personales de mala manera al denunciante sobre su computadora, aunque no puedo opinar sobre la intención que tuvo al hacerlo. Otro día, presencié que Pagano le gritó al denunciante telefónicamente, yo estaba a corta distancia y la voz de Marcela sobresalía. Frente a esto, el denunciante le pedía respetuosamente que se tranquilice, que no le grite y lo trate con respeto. Pagano solía hacer un doble comando de trabajo con los miembros del equipo, lo que dificulta las tareas de los productores ejecutivos. En este rol, consiguió mi teléfono personal y solía llamarme fuera de horario. Mis pedidos de que canalice estas conversaciones con el productor ejecutivo, no surtieron efecto. También vi que al aire solía hacer caso omiso a las pautas del productor ejecutivo sobre sus instrucciones con respecto a los tiempos, temas, etc.” Productora (11/04/2023).

“.. presencié una discusión telefónica, donde el denunciante le decía que no le gritara, que no lo maltratara. Lo más violento que presencié fue un día que Marcela estaba muy alterada, por temas de contenido y técnica, mencionando al aire que ese día nada funcionaba, ella les gritó a las personas que estaban en el control, una vez iniciado el corte: “si tienen dignidad renuncien”. Nos quedamos todos los presentes en silencio, dado que la situación generó un clima tenso, de nervios y malestar.” Columnista (18/04/2023).

“La manera en que Pagano se refería a un problema o algo que no funcionaba al aire no eran las adecuadas para el ámbito laboral. Al denunciante, siendo su productor ejecutivo, escuché conversaciones donde el tono de Marcela era elevado de manera innecesaria. Anteriormente con otra productora ejecutiva cuando yo era el productor periodístico, se dirigió a ella con tono elevado, gritos y un tono imperativo. El problema de tratar con Marcela es el cambio de sus estados de ánimo que traslada al equipo por momentos. Muchas veces siendo su ejecutivo, no respetaba las directivas de lo que debía suceder al aire de manera adrede, interfiriendo en mi trabajo diario”. Productor (18/04/2023).

Presencié malos tratos y gritos de Marcela Pagano hacia una productora ejecutiva en la escalera de Fitz Roy, fue una situación fea. Por actitudes de Marcela Pagano (algunas al aire) durante su programa el clima laboral solía ser tenso, pesado e incómodo.” Productor (18/04/2023).

“Marcela Pagano se expresó violentamente, gritó, tuvo malos modos, etc. Por ejemplo: llegó a decir, si tienen dignidad échense. He trabajado con muchos productores durante más de 20 años y nunca viví un mal trato como este. En una reunión la vi golpear la mesa y quejarse de mala manera tanto con mujeres como con hombres. Muchos productores se fueron mal de su programa. Tiene muchos cambios de estado de ánimo.” Productor (18/04/2023).

“Había soberbia de Pagano en la diaria donde complicaba la operativa de trabajo y generaba un clima tenso. Con el denunciante hubo una relación muy complicada, la Sra. Pagano avanzó sobre el programa en contra de lo que él hacía. Armó un grupo paralelo y llevaba el contenido hacia otro lado. Esto desencadenó una pelea muy fuerte, a su vez vi como Marcela menospreciaba los temas que armaba tanto el denunciante como el contenido que le preparaba la producción y exponiéndolos públicamente al aire pidiendo cosas que nunca se hablaron o bien metiéndose en el trabajo de manera directa de otros puestos como el del director de programa, pidiendo cosas que ella nunca avisó previamente. Eso lo continúa haciendo más allá del productor de turno, hasta el día de la fecha.” Productor (19/04/2023).

“Marcela Pagano ha tenido comentarios generales que me han afectado a mi y al grupo en general. Solía exigir al aire cosas que no había pedido en preproducción y luego se molestaba. A veces, lo manifestaba al aire. En un corte llegó a decir frases como: para que les pagan, o si tienen dignidad échense. Varios productores me han manifestado su enojo y malestar por los malos tratos de Marcela Pagano.” Productor (19/04/2023).

La empresa entendió acreditado, en una exhaustiva investigación interna, un grave e inadmisible accionar de parte de Marcela Pagano.

Por ello, teniendo en cuenta las normas internacionales, nacionales e internas para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de las relaciones del trabajo, el 28 de abril la empresa notificó a Pagano la extinción del contrato de trabajo por su exclusiva culpa, invocando la pérdida de confianza ocasionada como consecuencia de su proceder injurioso desplegado para con compañeros de trabajo que la asistían diariamente.