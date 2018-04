Marcelo Cantón: Aerolíneas Argentinas: "El paro es una decisión de los gremios, ojala no lo hagan"

Marcelo Cantón - gerente de Prensa y Medios de Com de Aerolíneas Argentinas 21-03.mp3

"Para el día de hoy cancelamos 35 vuelos y reprogramamos 49. Dos vuelos de Aerolíneas se lo dimos a Austral. El objetivo de la reprogramación es llegar lo más normalizado para Semana Santa."-"Hoy llegaba un equipo de técnico de Boeing para dar la certificación de las reparaciones y volver a volar."-"Ojala en Semana Santa estemos preparados, si volabas hoy seguramente te reprogramaron. 3600 personas fueron afectadas"-"Las rutas de Neuquén y Bahía Blanca se levantaron de manera estacional, se reprograman todo el tiempo las rutas. No hay menos rutas que antes. La ruta de Barcelona no generaba ingresos a la compañía por eso se levantó y reforzamos Madrid"-"El paro es una decisión de los gremios, ojala no lo hagan"ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA