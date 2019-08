Marcelo DAlessandro: Mantener al oficial detenido me parece un exceso, durante el proceso judicial

Repasá las frases destacadas:







"Esto no es la consecuencia de la doctrina Bullrich. Acá hay una proporcionalidad en el uso de la fuerza, no es que utiliza un arma de fuego. No naturalicemos que ande alguien por la calle blandiendo un cuchillo".



Con respecto al uso de taser:



"La Taser es un elemento mucho mejor para reducir este tipo de accionar. Mantener al oficial detenido me parece un exceso, durante el proceso judicial".