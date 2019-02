Las frases destacadas;









Sobre la participación de Stornelli y los USD 500.000:





"Hay quienes dicen 500, otros 300, y nunca se entregaron. Si podía llegar a pagarlos, era una cifra que no podía tener en el departamento".





"Stornelli no encargó la investigación ni nunca supo de esto, es uno de los jueces más probos de Argentina, mis técnicas que uso para encontrar en dónde está el dinero son mías, sé lo que tengo que hacer y hasta dónde tengo que apretar. Si en el medio lo quieren llevar a otro lado, con un juez de Dolores con sintonía con Verbitsky, no me importa".





