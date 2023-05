La inesperada decisión que tomaría el impulsor de la estatua de Marcelo Gallardo ante la polémica

Carlos Trillo, principal impulsor de la creación de la estatua con la que River buscó homenajear al extécnico Marcelo Gallardo, reconoció este lunes que podría pedir que se modificara una parte de la escultura que se tornó el blanco de comentarios, burlas y que generó una enorme polémica. "Si hay que limar, limaremos", señaló Trillo, en relación con la evidente prominencia que se puede observar en la obra.

"Lo que hicimos fue crear una obra de arte y tuvo una repercusión que nunca imaginé que iba a ir por ese lado, y más en el Siglo XXI. Me sorprendió. Entiendo muchas cosas por dónde van y tengo que bancarla", afirmó Trillo en diálogo con el programa MP 910, por Radio La Red.

Embed

"Esto es arte y puede no gustarte, parecerte ordinario o gustarte mucho. El 99% de los hinchas de River me dice que lo ponga más grande y que no se me ocurra sacarlo Y hay un porcentaje muy bajo que me dijo, 'no, mejoralo'", reveló Trillo, quien insistió con la posibilidad de llevar a cabo una modificación.

"Lo que yo quiero es que el 100% de los hinchas de River esté feliz con la estatua. Seguramente si tengo que bajarle, limarle el tamaño de lo que tiene ahí, de lo que está hecho hoy, no me cuesta nada hacerlo", agregó.

Marcelo_Gallardo.jpg

En el mismo sentido, Trillo recordó una experiencia que tuvo en su rol como cirujano plástico y elaboró una suerte de analogía, como adelantando lo que puede suceder con la estatua de Gallardo.

"Me pasó una vez que a una paciente le puse un muy buen tamaño de prótesis y me dijo 'no, yo quería más', y la tuve que reoperar y ponerle más. Y quedaron unas mamas gigantescas. No interpreté, en ese momento, como escultor de cuerpos que soy, lo que se me pedía. Y tuve que corregirlo y no se me cayó ningún anillo. Y si tengo que achicarle el amaño del bulto para que el 100% de los hinchas de River queden felices y contentos, lo voy a hacer", agregó.