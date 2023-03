Natalio Bonavena, el hijo de la leyenda del box: "A la serie le falta mostrar al Ringo porteño"

En medio del éxito de "Ringo. Gloria y muerte", Natalio Bonavena, uno de los hijos del legendario boxeador, aseguró que la serie muestra acabadamente lo que fue su padre, tanto arriba como abajo del ring. Sin embargo, consideró que lo único que allí no se mostró fue el costado "porteño" de Ringo.

"Lo que le falta a la serie es mostrar el Ringo porteño. Los boxeadores de ese momento venían del interior. Nicolino Locche venía de Mendoza; Monzón, de Santa Fe. Mi viejo era el porteño fanfarrón, el que se las cree todas. Después estaban con él, lo conocían y lo amaban", afirmó Natalio en una entrevista con MP 910.

Luego, contó cómo fue su último viaje a Estados Unidos, aquel en el que Ringo terminaría encontrando su muerte: "No estaba pasando un buen momento. Venía con el tema de la mano rota, después no tuvo tiempo para arreglársela... Sabía que era su retiro, no le quedaba mucho tiempo. La idea era juntar una bolsa grande para después volver, venirse a la Argentina y decir no laburo más".

Dónde ver "Ringo. Gloria y muerte"

La serie "Ringo. Gloria y Muerte" cuenta la vida del famoso boxeador argentino Oscar "Ringo" Bonavena. El boxeo es un deporte que atrae a muchos por su emoción y el límite al que llegan los pugilistas, pero también es una cultura mediática en la que los deportistas suelen tener problemas públicos y personales. La serie, que consta de siete capítulos y se estrenó el 24 de marzo en Star+, sigue la vida del pugilista desde sus inicios hasta su asesinato, pasando por sus altibajos personales.

El elenco de la serie está conformado por Jerónimo Giocondo, Delfina Chaves, Lucila Gandolfo y María Onetto, y la serie se centrará en dos líneas temporales diferentes: los tres últimos meses de vida de Bonavena y sus hitos en el cuadrilátero. La serie se suma a otras historias de deportistas argentinos que tuvieron su vida en la pantalla chica, como "Apache: La vida de Carlos Tevez", "Monzón" y "Maradona: sueño bendito".

La serie parece responder a la tendencia del mercado en cuanto a historias sobre el boxeo, como la saga de películas "Creed", y se une a otras producciones como "El repatriado", una ficción de Disney+ que cuenta la historia de un boxeador hijo de inmigrantes mexicanos que desarrolla su carrera en el país azteca.