Oscar Martínez: "Por momentos el aire en Argentina es irrespirable"

El reconocido actor dio su visión del presente de la Argentina y dijo que el “fanatismo” es lo que más le daña.

“Es menos extenuante ver la Argentina desde afuera. Estar adentro, el lado de confrontación, la convulsión y el salvajismo en el que se está me daña mucho. Metira para abajo o me enoja o me entristece”, expresó en #MP910.

Instalado en España, el artista ha manifestado más de una vez que no regresaría al país por la realidad actual. En diálogo con Marcelo Palacios también contó que su opinión política le “costó algunas enemistades”.

Además, agregó: “Quiero vivir en un país donde cada uno pueda pensar como quiere y entiendo que todos lo hacemos desde la buena fe. Se ha hecho por momento irrespirable el aire”.

Por otro lado, mañana se estrenará “Competencia Oficial”, la nueva película que lo reúne con Antonio Banderas y Penélope Cruz, dos estrellas de Hollywood. Con respecto a su nueva interpretación contó que lo recibieron como Maradona.