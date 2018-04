Marcelo Villegas: "hay un 17% de ausentismo"

El Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires conversó con #Feinmann910 acerca del sistema educativo. Sobre eso Villegas dijo: "El sistema educativo tomaba decisiones según la exigencia de los gremios con oportunismo política y no pensando en los chicos. Nosotros hoy tomamos el control y sabemos quiénes faltan o no. Hicimos denuncia contra médicos que daban licencia psiquiátricas a los docentes"Al hablar sobre las ausencias de los docentes a sus trabajos, el Ministro declaró que "El estatuto docente te permite tomar hasta 340 días de licencia. Nuestra propuesta fue 15 por ciento en tres tramos y trabajar en un programa sobre ausentismo/ presentismo."Cuando Eduardo Feinmann le preguntó sobre si Baradel está en contra del ausentismo, Marcelo Villegas dijo: "Los gremios están en contra del presentismo. Este país necesita que la mano de obra vuelva a ser calificada."Sobre las paritarias, el Ministro dijo: "La propuesta que hacemos es del 15 por ciento, y queremos mejorar la calidad educativa. Hay un 17 por ciento de ausentismo que triplica al sector privado." Además, agregó: "Yo le he pedido a los gremios que sigamos negociando de buena fe, no se puede obstaculizar el inicio de clases. La gente nos dio un mandato y la sociedad ayuda, debemos trasmitir la situación con claridad. Es la única paritaria del país que se negocia con día y hora."





