Marcos Peña: "La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner"

- Marcha 21F: "Es una marcha más de la que vimos otras veces, sectores opositores que se juntan para trasmitir un mensaje. Lo que está claro es que no había una consigna, por el discurso parecía que la consigna tenía que ver con el tema judicial. Si Moyano cree que trasmite un mensaje a los Tribunales, que él está por encima de la ley se equivoca de país y de tiempo. No resolvió un problema, ni planteó una consigna"





-"No cambia que nosotros tenemos mandato para gobernar, ratificado en las urnas, queremos un país diferente a Roberto Baradel, Anibal Fernández, Eugenio Zaffaroni, Hugo Moyano, Máximo Kirchner. Ellos ven la realidad de una manera y nosotros de otra."



-"Nosotros representamos a los argentinos que ponen el hombro para salir adelante, y que ayer fueron a trabajar."



-"La única que faltó en el palco era Cristina Fernández. Ellos creen que estamos equivocados en el rumbo, y no nos sorprende."





Audio de Hugo Moyano: "Mauricio Macri valora al sindicalismo y siempre tuvo dialogo. El Ministerio de Trabajo está charlando con la CGT. Si Moyano quiere reunirse por los temas judiciales no debe reunirse con el Ejecutivo."





- Usted echó a Valentín Díaz Gilligan: "No, él renunció, fue transparente. Igual se debe aclarar en donde deba."



- Transparencia- Luis Caputo, Jorge Triaca y Valentín Diaz Gilligan: "Hay una Oficina Anti Corrupción, hay declaraciones juradas, hay una ley de acceso a la información publica, hay transparencia para ser investigados por la justicia que antes no había, y aún no hay casos de corrupción. Ya se aclaró el caso de Jorge Triaca. Nosotros elevamos la vara de la institucionalidad, por eso se endureció la política de los familiares "





- Insultos a Mauricio Macri en las canchas: "Nunca cae bien, pero es disparatado, el fútbol mueve pasiones. Es importante que los dirigentes sean responsables en mantener en el fútbol los temas del fútbol."