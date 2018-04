Marcos Peña: "No estoy a favor de despenalizar el aborto"

El jefe de Gabinete dijo no estar a favor de la despenalización del aborto El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró esta noche no estar a favor de la despenalización del aborto y destacó que el Gobierno está llevando adelante una campaña para evitar los embarazos adolescentes. "No estoy a favor de despenalizar el aborto pero, al estar en un cargo público, uno tiene la obligación de mirar la problemática general, que es muy compleja", afirmó el funcionario en declaraciones al programa Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff, por Telefé. Peña dijo que esta problemática "tiene muchos grises y debemos debatirlo con madurez" y en lo personal confesó: "me cuesta abstraerme de la imagen de escuchar el corazón de mi hijo en la ecografía". Asimismo, el jefe de Gabinete sostuvo que el gobierno esta empeñado en una campaña, que llevarán adelante los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, para evitar los embarazos adolescentes. "Se viene trabajando para tener un abordaje fuerte", dijo. Por otra parte, Peña afirmó que "es bueno que el Presidente no tenga todo el poder" y subrayó que no cree en los "presidentes todopoderosos". Peña explicó que el diseño institucional determina los contrapesos, al tiempo que señaló que descree que haya diez poderosos que manejan el mundo, sino que el poder "está más licuado". Sobre si pondría las manos en el fuego en sus colaboradores, Peña dijo que no hay que ir de un extremo al otro. "Sin confianza no se puede hacer nada, la paranoia no es buena" y explicó que su posición es "confiar hasta que le demuestren lo contrario" y admitió que hubo gente que lo defraudó en estos 15 años de trabajo político. En otro momento del programa, Peña afirmó que sufrió por la muerte de Juan Gentile, "Juano", subsecretario de Comunicación Pública, a los 34 años, el año pasado. "Fue bastante desgarradora la situación, muy triste", dijo. En respuesta a una pregunta, admitió que tuvo su teléfono intervenido, cuando se desempeñaba como legislador porteño, entre los años 2004-2005. "Convivimos en la política con la idea de que te están escuchando", dijo. Y advirtió que "hoy en día la tecnología está mas extendida", por lo cual no solo es estatal. "Muchas veces no se sabe", dijo. Luego se debatió con otros invitados la grieta en la sociedad, a lo cual Peña dijo que se debe "pacificar y mirar para adelante", señalando que hay que dejar de lado algo "típico argentino que es mirar para atrás y buscar quien es el culpable de nuestros males". TELAM 2018-02-24 23:22