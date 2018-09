"A Cristina Kirchner la pongo del lado de los ladrones, su palabra está muy devaluada"

"No es tan así, lo que quise decir que así como nos costaría imaginarnos a Tom sin Jerry o Batman sin Robin, quienes piensan que podría haber una ruptura entre Marcos Peña y Macri no conoce la dinámica de la relación que tienen hace muchísimos años. Era un chiste y algunos lo interpretaron de otra forma."



Sobre que parece que no alcanzó el cambio de Gabinete teniendo en cuenta el precio del dólar ayer y hoy:



"Yo creo que el sentido de los cambios y reformas en el gabinete, no hubo un cambio de nombres sino una reestructuración del funcionamiento, no tiene que ver con un mensaje a los mercados sino con una mejora o intento de mejora en el modo en el que estamos tomando decisiones, tiene que ver con la salida de los Ministros coordinadores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que hay hecho un trabajo extraordinario, pero que pudo haber generado fricciones con algunos sectores de la política. El Presidente achicó la mesa porque a veces era complejo trabajar en un gabinete tan amplio, y poder ir más rápido que es el objetivo en este momento".



Referido a si les molesta que Tinelli haya hecho un comentario sobre el dólar el día de su regreso a la televisión:



"Para nada. Yo creo que el tema del dólar nos preocupa a todos, está en la agenda pública, el Gobierno, el mensaje del Presidente fue claro, no pienso en una idea conspirativa en relación a ésto".



Acerca de si entienden la gravedad de la situación:



"Yo vivo y todos nosotros vivimos en nuestro país, yo hago las compras, sé lo que está pasando en muchas familias. Sé las emociones que están en juego, sería una locura no vivirlo así. Pero hay que ver la película y no la foto, Argentina arrastra un problema con el déficit, gastar más de lo que tiene, desde hace décadas, no comenzó con el kirchnerismo, hay que decidir si estamos dispuestos a seguir viviendo de prestado y con angustia, o si estamos dispuestos a terminar de una vez por todas de esta problema estructural. Esta debe ser la última vez que ésto nos suceda".



Referido al rol de la oposición, si fogonean el caso:



"Hay hoy dos grandes sectores de la oposición, uno cree que enfrente tiene a De La Rúa y no termina de aceptar que hay un Gobierno fuerte que cuenta con apoyo de buena parte de la ciudadanía, este sector actúa irresponsablemente planteando hipótesis de ruptura institucional, cosa que no va a ocurrir, hoy nuestras instituciones son más sólidas que en el 2001. Otro sector busca su destino pero entiende la problemática del 'país y se va a ver ratificado en el debate por el presupuesto".



Sobre de qué lado pone a CFK:



"Del lado de los ladrones. La impunidad con la que habla cuando todos sabemos, no solo por rumores, sino con un grado de precisión como el que conocimos en el último tiempo, su palabra ha quedado devaluada, alguien que planteaba t ransformaciones imaginarias cuando al mismo tiempo hacía entrar bolsos ilegales en su casa, esto plantea una diferencia moral muy grande en el escenario político actual".

