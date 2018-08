"Alguna vez bájense de esa nube en la que todos viven en el poder"

"No hay precio señores, ni para el dólar ni para las cosas. Todos absolutamente desorientados y perdidos. Marcos Peña no ubicado ni en tiempo ni en lugar, es un muchacho que perdió la capacidad de decir donde estoy ubicado en tiempo y lugar. Lo digo como argentino, Marcos no hables, si vas a decir eso, no hables, no saben lo que está pasando".





"El dólar no se sabe a donde puede llegar, tenes que seguir laburando, no te queda otra".





"Marcos al menos cállate la boca y no me digas nada, si vas a ir para decir lo que decís, la gente se enoja más. Cuesta creer que está gente, este último gobierno que llegó adelante, no haya fracasado. Ojalá que le tengamos que pedir perdón a Peña dentro de cuatro meses. Hoy a está altura por está angustia que todos tenemos, tengo que decir Peña callate la boca. No es momento para hablar, ayudenlo a Macri. A está gente tendrían que decirle movete que están manejando el país. No digo que no sean buenos para otras cosas, como jefe de campaña es un crack.





Marcos no hables que todo esto queda para la posteriedad. A no ser que ahí adentro haya un momento donde vivís en una nube y lo de la gente no te llega. Como va a hablar Macri ayer, hackearon al rey. No hay nadie para decirle Macri hoy no podes hablar.





Yo no se como termina esto, ojalá termine bien, yo estoy en el mismo barco que todos. Siempre lo mismo".





Dhualde tuvo menos peso que Penido. Si vos fuiste presidente y estuviste en una situación dificil, por qué agarras un balde con querosen y lo inciendas. Sos un tipo con peso político. Por qué los tipos que deberían cuidarnos, hacen esto"?.





Yo no quiero helicóptero, a mi me da asco la gente que quiere eso, yo quiero que Argentina tenga 20 años de crecimiento. Un país normal, nunca lo tuvimos".





"Nadie piensa en los viejos, en los jubilados. Explícame como viven. alguna vez bajense de esa nube en la que todos viven en el poder".





"Estoy harto, no vencido, porque hay que seguir tirando piñas al futuro". Cómo nos vamos a vencer? La verdad no se cuanto se resiste esto. Cuanto se resiste vivir así, cuanto son los años de esperanza de vida para vivir"?.