"Lo que nosotros queremos es que los argentinos viajen más, especialmente en Argentina, un mercado poco desarrollado, los argentinos viajamos un tercio respecto a los brasileros, chilenos, colombianos, fruto de las políticas de los últimos años, sobre todo del kirchenrismo, en la cual ninguna empresa que quería venir a invertir en Argentina y poner aviones para que la gente vuele lo pudiese hacer, volar era carisimo y con pocas alternativas, no solo era el costo del pasaje que hacía que mucha gente ni se le cruzase la idea de volar, por eso la mayoría de los argentinos nunca se subieron a un avión viviendo en el año 2018 en un El conductor hace referencia a los idas y vueltas de los Ministros respecto del impuesto para los pasajes al exterior. Las contradicciones entre Marcos Peña y Nicolás Dujovne respecto del tema."Lo que nosotros queremos es que los argentinos viajen más, especialmente en Argentina, un mercado poco desarrollado, los argentinos viajamos un tercio respecto a los brasileros, chilenos, colombianos, fruto de las políticas de los últimos años, sobre todo del kirchenrismo, en la cual ninguna empresa que quería venir a invertir en Argentina y poner aviones para que la gente vuele lo pudiese hacer, volar era carisimo y con pocas alternativas, no solo era el costo del pasaje que hacía que mucha gente ni se le cruzase la idea de volar, por eso la mayoría de los argentinos nunca se subieron a un avión viviendo en el año 2018 en un mundo que la gente crecientemente se sube a un avión porque cada vez es más barato, tampoco había rutas."





" Lo que planteó el Presidente desde el primer día era la revolución de los aviones para duplicar al cantidad de aviones en Argentina y muchos argentinos volando".



"A su vez cuando hablamos del crecimiento del mercado doméstico eso genera más trabajo en los que trabajan en las compañías aéreas sino también todo lo que genera un avión".





Referido a si va a haber más impuesto para los pasajes al exterior:





"¿Es algo que me gustaría? No, ¿Es algo que creemos que es bueno? No, ¿Queremos evitarlo? Sí, es muy probable que no suceda. Lo cierto es que frente a un objetivo que tenemos que es ordenar nuestras cuentas públicas, el objetivo es llegar al 1,3 de déficit, algo bueno para el país".





Referido a que no es bueno que alguien como Mirtha pida que se vaya todo el Gabinete :



"Es lo que piensa Mirtha. A veces nos falta un poco de perspectiva de ver la Argentina que recibimos, hoy con Mauricio Macri fuimos a Charata a inaugurar los primeros 500 kilómetros de vías de trenes de carga renovados que ya están funcionando.



