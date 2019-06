Darío Lopérfido: "Le pido a Gómez Centurión y a Espert que bajen sus candidaturas"

Reunión en la Quinta de Olivos:

Candidatura:





"Yo no quiero que gane Cristina Kirchner de ningún modo. Lo vi muy bien a Macri con ánimos de ampliar la base. Le pido a Gómez Centurión y a Espert que bajen sus candidaturas. Lo tiro como reflexión, no soy quién para decirles".





Elecciones en la Ciudad:



"Yo creo que me iba a ir bien en la elección. Venía Horacio Rodríguez Larreta, y del otro lado está Matías Lammens, yo representaba una avenida del medio. Soy opositor al Gobierno. Tengo otra idea de Ciudad". "La gente necesita que le bajen los impuestos. Horacio, Diego Santilli, son peronistas, yo soy liberal. A mi me gusta que la plata de la gente esté en su bolsillo, no que se la de al Estado".