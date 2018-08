Algunos textuales de la columna de opinión del conductor de Viale 910:





"El dólar no tiene precio y esto es un síntoma de una desconfianza profunda sobre el gobierno, que Macri no hizo otra cosa que agravar con un mensaje voluntarista, que no explica absolutamente nada sobre el plan económico financiero de los próximos meses





"Dato para entender la graveda de la situación: Por primera vez en la historia el peso argentino vale menos que el peso uruguayo - Un dólar cuesta 32 pesos urguayos".





"Cambiemos" se debate entre dos sectores: Los alineados con el jefe de gabinete Marcos Peña y sus adláteres (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui) creen que no hay que cambiar de rumbo y esperar que pase la tormenta. Los alineados con María Euguenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta creen que hace falta un "cambio total" en elgabinete económico y sugieren que sea Larreta el que reemplcace a Marcos Peña en la jefatura de Gabinete para dar un fuerte mensaje político. En está última línea se inscribe el Ministro del Interior Frigerio, que hoy apeló a una metáfora marítima para insinuar que era necesario un cambio urgente en el gabinete".





"Tal vez sea un buen momento para que el presidente baje de su enorme nube de soberbia y escuche a su Ministro político. Hace falta un cambio contundente urgente. Seguir igual, encerrado, aislado, autistas es una conducta suicida".





Reviví el audio: