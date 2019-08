El editorial de Luis Novaresio: "Marcos Peña es Mauricio Macri"

Suena más como un stand up el discurso de Carrió. lo voy a decir con el mayo de los respetos, no hay que tomar en cuenta un discurso que no es serio. Me preocupan más los aplausos. Es un discurso periférico.





A esta altura del partido, si había un cambio de gabinete era el lunes. Ahora no se va nadie, si hay alguien que puede irse es el Ministro de Economía que está muy molesto con estás medidas. Dujovne dijo: "Yo estoy muy molesto".





¿Qué son estas medidas? Ojalá sirvan para mejorar la situación de desesperación del presidente para tratar de revertir una situación muy difícil.





Lo otro es volver a plantear lo que vengo planteando desde el lunes ¿Por qué bajó el dólar? Por una situación política. Acá hay un problema de política que Cambiemos nunca entendió. Rogelio Frigerio hace política, es el único.





Marcos Peña es Mauricio Macri. "Si alguien piensa que Macri va a relevar a Marcos Peña , se equivoca,





"Entendamos que esta semana nuestro sueldo vale 25% menos. Veremos en el gobierno cuanto privilegian está situación".