¿Quién fue el mayor genio militar de la historia? Sin dudas, Napoleón Bonaparte, Emperador de Francia. Conquistó Italia, Austria, Prusia, España, Egipto y Siria. ¿Cuál fue su derrota? La batalla de Waterloo. ¿A quién responsabilizó por haber perdido esa batalla decisiva? A él mismo. La grandeza de los estrategas no solo reside en saber ganar si no también saber perder. Solo algunos soberbios no lo van a entender.





En 2015 el peronismo, enojado, empezó a buscar al mariscal de la derrota. 'Fue Aníbal Fernández, porque entregó la Provincia de Buenos Aires', 'fue Zannini, un pésimo vice para Scioli', 'fue Sabbatella, porque hizo enojar a los intendentes del Conurbano', 'fue la Cámpora jugaron contra Daniel'. En realidad la responsable de la derrota había sido Cristina Kirchner solo que nadie quería decir porque le tenían pánico.





En 2019, el macrismo, enojado, empezó a buscar al mariscal de la derrota. ¿Qué está haciendo el Jefe de Gabinete ¿Qué es lo que no dice Marcos Peña? Que el verdadero mariscal de la derrota es él. Pero nadie puede pedirle a Peña que tenga la grandeza de los estrategas porque él no es uno de ellos. . ¿Qué está haciendo el Jefe de Gabinete Marcos Peña ? Le echa la culpa a través de los diarios a la gobernadora María Eugenia Vidal. Con mucha cobardía, dice a través de algunos periodistas que Vidal se cortó sola que no le puso ímpetu a la campaña.





Pedido 1 de Vidal a Peña: 'Ampliemos la alianza Cambiemos, sumemos peronistas no kirchneristas'. Respuesta del Jefe de Gabinete: 'Olvidate. Sigamos así que vamos bien'.





Pedido 2 de Vidal a Peña: 'Dejame adelantar las elecciones, dejame ir mano a mano contra Kicillof así le puedo ganar'. Respuesta del Jefe de Gabinete: 'Olvidate. le ganas igual el 27 de Octubre'.





Pedido 3 de Vidal a Peña: 'Sumemos a Massa, si no se va Con Cristina. Son 10 puntos fundamentales'. Respuesta del Jefe de Gabinete: "Olvidate. Massa está terminado!.





Pedido 4 de Vidal a Peña: 'Mauricio no llega al balotaje, pensemos en un plan V'. Respuesta del Jefe de Gabinete: 'Olvidate. Mauricio es un gran candidato. Ganamos'.





Cada vez que pudo Marcos Peña ninguneó las sugerencias y recomendaciones de María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta como de Emilio Monzó. Los trato de ignorantes, básicos, cómplices del peronismo y otras yerbas. Ahora que se comprobó que su estrategia electoral de aislamiento fue un fracaso le echa la culpa de todo a Vidal a través de portales porque ni siquiera se anima a decirlo con los micrófonos prendidos.





Macri no perdió ni por Vidal, ni Larreta, ni Carrió, perdió por dos motivos fundamentales: El primero es la economía. Provocó cuatro millones de nuevos pobres. duplicó la inflación y generó 400.000 nuevos desocupados. El segundo, es la ingeniería política. Encerrarse en el PRO; olvidarse de ampliar la base de sustentación mientras Larreta en la ciudad fue un tiburón político que se comió a cada uno de sus opositores incluyendolos en Cambiemos (Lousteau, Ocaña, Espert)... Macri hizo todo lo contrario por sugerencia de Marcos Peña.





¿Es legítimo morir con las botas puestas? Absolutamente. ¿Está bien morir con tu receta? Está perfecto. Lo que está mal es que no te hagas cargo y le eches la culpa al otro. Uno de los mayores problemas de la soberbia es que te enceguece.





Recuerden esto: La grandeza de los estrategas no solo reside en saber ganar si no también en saber perder. Solo que algunos soberbios nunca lo van a entender.