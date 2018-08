Acerca del precio del dólar:



"Yo soy liberal y los precios son sagrados, precio del mercado es sagrado. No hay forma científica de determinar los precios de equilibrio en una economía, los que te dicen que el dólar debe estar a tanto o cuanto son unos chantas. Lo que ves no es que el dólar sube sino que el peso se derrita, cuando hay exceso de pesos pierde poder adquisitivo. Eso pasa desde el 28 de diciembre. Cuando el Jefe de Gabinete avanza sobre la independencia del BCRA".



No soy kirchnerista, el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Estos no eran los campeones de la historia, de la economía, yo te puedo vender que soy el negro de whatsApp pero no lo soy, no son los mejores, muchos de ellos son empresaurios, no empresarios. El empresaurio es un tipo que se da cuenta que es más fácil hacer guita entongándose con el político, cagando al trabajador, cerrando la economía y viviendo de esa cuasi renta artificial. A los empresaurios se los convierte sacando al Estado del medio. Nadie paga coima por la obra pública si no hay obra pública".



Sobre la devaluación del 138% y la inflación:



"Si llegaras a tener un comportamiento de los precios como en el 2014 podrías tener una devaluación que en un 80% se va a inflación. Mientas sobren pesos los precios sigue subiendo".

"Lo de Marcos Peña es irritante, dice que no hubo fracaso económico, el PBI per cápita cae, va a haber más pobres e indigentes, el déficit fiscal es más alto, perdimos un montón de reservas, como si fuera poco además tenemos 150.000 millones más de deuda, si eso no es un fracaso económico ¿Cuál es el éxito?"



"Me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia". Acerca de si cree que el Gobierno tiene un equipo de 50 tipos tratando de frenar todo ésto: "No, es un Gobierno de incapaces, son cobardes e incapaces. Caputo no es idóneo para estar al frente del BCRA, Dujovne no está en condiciones de ser Ministro de Economía, Prat Gay hizo una gestión deplorable, el único que se salva es Sturzenegger, evito la híper, eso tiene mucho valor. Ahora sí podemos ir a la hiper. Quedó encapsulada en las Lebac y ahora las desarman emitiendo pesos. El dólar puede seguir subiendo porque es un elemento más de la economía".



"Lo que debe hacer el Gobierno es una reforma en serio, levar los Ministerios a la mitad, cambiar los hombres y poner gente con mucha reputación para ser creíbles y para en carar el ajuste fiscal que hay que hacer. Macri debe echar a Marcos Peña porque ya no es creíble aunque quiera hacer las cosas bien, echaría a todos los ministros, dejaría a Frigerio y Lino Barañao nada más". Reviví el audio:

