"Estoy preocupado, entiendo que estamos ante una de estas crisis que pone a toda la sociedad de mal humor, desaliento, angustia. Sorprende que la Argentina no aprenda, que sistemáticamente tengamos episodios tan dolorosos, creo que es una oportunidad para aprender y salir fortalecidos. Es importante que hace falta un Estado que gaste solo lo necesario, no más y mejor".



"Nos sentimos todo un poco más pobre y lo somos, por eso la gente siente este desasosiego, a veces estas cuestiones se revierten rápido como con la convertibilidad".



"Se hicieron mal las cosas para que lleguemos a esta estado donde el mercado no le cree al presidente, el presidente más pro-mercado de la historia. Lo malo es que no lo reconoce, Marcos Peña dice que no hay fracaso económico".



"Hay que oxigenar un poco el gabinete pero eso solo no es suficiente, hay que hacer u cambio de política para llevar certidumbre sobre al voluntad y la capacidad de pago y la intensión de disminuir el gasto fiscal. Macri se equivocó al pensar que en un país como Argentina se puede prescindir del Ministro de Economía, es como ir a un partido sin arquero".



"Dujovne sabe mucho de economía pero tiene que tener la coordinación de todo y el poder. Hay figuras que están desgastadas, se les echa al culpa de todo aunque en un sistema presidencialista la culpa es siempre del Presidente, pero podría ser fusibles. Es importante despejar la incertidumbre en el plano electoral, van a usar plata del próximo Gobierno, la oposición no puede estar afuera de la decisión y de un acuerdo político plurianual, eso es crucial".