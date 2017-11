-"Me duele que los que me conocen quieran que sea una persona diferente. Yo no tengo posibilidad de todos los días salir a agradar. Mis virtudes son la decencia, honestidad, transparencia, pero quizás no tengo la picardía de no decir nada, digo lo que pienso."



-"Cuando me eligieron embajador sabían que yo no tengo las cualidades, ni el lenguaje de Embajador, pensaron que sería alguien distinto. Yo ejercí la actividad al limite."



-"La Cancillería ecuatoriana sobre actuó un tema inexistente. El Canciller nuestro me decía uno se va a países diferentes al nuestro, con costumbres distintas, entonces cuando comete errores uno debe pedir disculpas y arrancar de nuevo."



-"Hubo una pésim a interpretación de una declaración mía. Yo pedí disculpas, pero era dificil porque se intentó hacer un falso nacionalismo."



-"Nosotros entendemos, hemos tenido presidentes de países hermanos que nos dijeron ladrones y no pusimos cañones en el Río de la Plata."



-"No he hablado con Mauricio Macri, no quiero traerle problemas por eso acepté venirme. En Ecuador le quisieron entregar un premio a Cristina Fernández y yo dije que no me parecía bien y me trajo muchos problemas, incluso con Rafael Correa."



-"Probablemente tenga otro cargo en Buenos Aires, ya estaba acordado con Mauricio Macri y Marcos Peña que iba a volver."

Escucha el audio de la entrevista:

Luis Juez.mp3