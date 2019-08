Miguel Ángel Pichetto: "Alberto Fernández no es un presidente electo, ni tampoco funciona como presidente virtual"

Su sensación post elección:

-"No estoy golpeado por la elección, hay que tener una actitud de administrar la decepción y recuperarse rápido, porque acá la elección principal es en octubre".



-"Alberto Fernández no es un presidente electo, ni tampoco funciona como presidente virtual. Igual no quiero minimizar la expresión de las urnas y el voto de la gente".

Las posibilidades de ganarle a Alberto Fernández:

-"Si el Gobierno ordena el tipo de cambio, el proceso económico, con las medidas que toma puede tener la posibilidad de pelear la elección e ir al ballotage, donde hay posibilidades. Se vienen momentos complicados, lo que dicen desde Brasil, la ruptura del Mercosur puede ser terrible".

Sobre IVA 0 por ciento:

"Funciona para determinados alimentos, es sólo para la góndola. No quiero hablar de temas que son puntuales económicos. Tendría que ser encadena, pero no lo sé".



-"Hay un problemas con las Pymes, y la AFIP, que mandaba intimaciones y embargos antes de las elecciones. Marcos Peña no tiene nada que ver en la economía".



Referido al dolar:



-"El Banco Central tiene reservas, el dólar ha bajado, se debe tener un anclaje. El voto fue para castigar a Mauricio Macri, el voto de Espert es de Macri"



-"Al sector militar hay que hacerle una recomposición del salario, también el voto de Roberto Lavagna en octubre serán menores"

Con respecto al discurso de Carrió:

-Fue potente, de motivación, de reclamo, la verdad que la democracia Argentina está estable, no dramatizo el discurso".