"Necesitamos que se recupere el crecimiento del primer trimestre, uno de los motores es el campo"

"La Rural es uno de los eventos más importantes del año para la Ciudad, mucha gente del interior, coincide con las vacaciones de invierno, me encanta venir.

Sobre si no inician las clases:



"Hay un gremio de 17 que llaman al paro,los otros 16 representan al 70% de los docentes, no vamos a perder días de clases, está bueno discutir con los gremios pero no podemos meter a los chicos en el medio como rehenes, necesitamos más días de clases y no menos. El aumento es 15% pero el acuerdo dice por escrito que si en septiembre la inflación fué más alta, se vuelve a hablar, se empareja, lo dice por escrito y ellos lo firmaron, ya se hizo el año pasado y a fin de año se les dió una compensación".



"Es un tema político de ellos, discuten para ver quién grita más, compiten con Baradel para ver quién grita más fuerte".



Sobre la preocupación de la gente por la inflación:



"En Argentina cuando el dólar se dispara la gente se preocupa, estamos todos preocupados, ya llevamos 3 semanas de estabilidad, ojalá podamos decir 3 meses, hay que bajar la tasa de interés. Esperemos que se recupere el crecimiento del primer trimestre, uno de los motores está acá, en el campo. Hay un cambio más competitivo y eso va a traccionar también, ayuda a las economías regionales, el motor del crecimiento es el campo".



Referido a las palabras de Patricia Bullrich sobre que ya comenzó el operativo diciembre y si lo preocupa:



"A mí me ocupa, en realidad todos los días estamos ocupados de la seguridad, de los operativos, esperemos que en Argentina prime la paz, que no haya desbordes, que haya las manifestaciones que tiene que haber porque es un derecho manifestarse, pero que no se traduzca en situaciones de violencia,el G20 es un desafío, en Hamburgo rompieron todo, el fin de semana acá hubo reunión de Ministros de Economía y no pasó nada. Va a haber un operativo de seguridad muy profesional para cuando vengan los Presidentes y esperamos que no pase nada".



Sobre los dichos de D'Elía y la libertad de expresión:



"Eso es un delito, no es libertad de expresión, es un disparate que la Argentina no quiere más, no quiere más a D'Elia y sus disparates, eso no representa a la Argentina, la gente no quiere eso.Muestran lo que son pero a nadie le viene bien eso".



"Está bien no dejar pasar las barbaridades. Acá nadie escracha a los periodistas cuando critican ni te mandan la jauría de 6 7 8 pero diferente es lo de D'Elia, eso es amenaza, no libertad de expresión".

Acerca de los dichos de Abel Albino:



"Creo que es un muy mal mensaje, los preservativos sirven, lo promovemos, los repartimos en los centros de salud de la Ciuda d. Es muy reconocido en el tema de nutrición infantil, trabaja con nosotros, también en Salta y otros lugares".



Sobre el Eco Parque:





"Lo estamos mudando, estamos relocalizando a los animales. Coincidió que murieron dos animales, en ambos casos los veterinarios explicaron que es la ley de la vida, en el caso de la jirafa es peritonitis, venimos trabajado en algo muy difícil que es mudar a los animales, este lugar no es para tener animales en cautiverio, esa mudanza es muy difícil, encontrar un lugar donde llevarlos, trasladarlo de manera segura es complejo, llevamos seis meses entrenando a un elefante para llevarlo a Brasil. Ya mudamos más o menos la mitad. No hemos tenido ningún problema".



Referido a la gente en situación de calle:



"Llamá al 108, necesitamos que llamen. Las estadísticas dicen que hay un poco más que antes, si empre acompaña la situación económica, tenemos 2.000 camas en los paradores, dignos, una comida caliente, una ducha caliente, siempre hay lugar. Ahora tenemos operativo permanente".



Sobre la diferencia entre el discurso suyo y de María Eugenia Vidal y el de Macri:



"No busquen diferencias donde no las hay, Macri mismo reconoció problemas internos, yo digo lo mismo, acá hubo un shock externo que a un país que necesita financiamiento le pega más fuerte, pero también dijo que hubo problemas internos, yo digo lo mismo pero confío en que vamos a salir adelante. Estas vacaciones hemos tenidos ya un shock de turismo".



"Yo hablo con marcos Peña todos los días, los roles en la Ciudad y en la Nación son distintos, en la Ciudad es más operativo, en la Nación es más macro".



Referido a cómo ve a María Eugenia Vidal:



"Preocupada como todos por la situación económica. En cuanto al tema de los aportantes truchos tuvo una respuesta al minuto, algo que no pasa nunca, mandó a hacer una auditoria, separó al responsable ¿Cómo va a saber el candidato quién aporta?".



Sobre si no tiene responsabilidad el jefe de campaña, Salvai, esposo de Carolina Stanley:



"Ella identificó al responsable, no es un 4 de copas, es la contadora de la Provincia, aclarando que no tenía datos pero preventivamente la separó, no pasa nunca en la política. Tanto la Provincia como la Nación mandaron proyectos para que todos los aportes sean bancarizados, eso es la solución, nosotros en la Ciudad tuvimos el objetivo de elevar los aportes bancarizados, no fueron todos pero sí la mayor parte".



Referido a los visitantes en el fútbol:



"El principal problema de la Ciudad hoy es la inseguridad en todos los barrios, me lo dicen todos los vecinos, estadísticamente bajó pero eso no dice nada, hay que seguir laburando. El objetivo es sacar más policías a la calle, para garantizar el fútbol con visitantes tengo que sacar muchos policías a la calle ¿De dónde los saco? Este fin de año tengo 1.800 policías nuevos, eso me da más cantidad. Hoy la manta es corta".



Acerca del tema de los militares:





"Me parece bien que pongamos a los militares en la frontera, las hipótesis de conflicto van cambiando, hoy el mayor problema es la droga entrando por la frontera, no vas a tener militares en la Ciudad".

Reviví el audio:

Larreta en La Rural.mp3