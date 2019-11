Nicolás Massot: "Máximo Kirchner tiene cualidades que le hacen muy bien a la política"

Si se va a alejar de la política:









"No, yo creo que Mauricio Macri ha ejercido un liderazgo fuerte; es lógico que el Jefe de Gabinete absorba la mayor parte de las críticas, pero me consta que las decisiones las ha tomado el presidente".



-"La política se ha acostumbrado a seguir demasiado las encuestas, pero debemos saber que son de diagnóstico, el punto de partida de una decisión, no la totalidad de criterio".



Sobre Alberto Fernández:





"Tal vez uno tenía ciertos prejuicios de algunas personas y después me llevé sorpresas gratas, ejemplo Wado de Pedro que parece que asume como ministro. Con Máximo Kirchner yo creo que muchos se llevarán sorpresas por su forma de ser, tiene cualidades que le hacen muy bien a la política".



-"Máximo es un miembro de una generación nueva de la política nacida en democracia que concibe la política con más diálogo y menos confrontación"



- Integrarías el Gobierno de Alberto Fernández:





"No aceptaría en este momento un rol en el Gobierno; cuando hablo de unidad nacional me refiero a momentos críticos, que quizás aún no han llegado, en los que hay que anteponer las urgencias a las diferencias, eso en algún momento tiene que suceder".





Ritondo o Massa:





"De los dos, además ellos son amigos. Tengo más relación con Sergio Massa, y Cristian Ritondo estaba en la provincia de Buenos Aires. Es posible que el Frente de Todos tenga mayoría en las dos cámaras, ahí es donde uno empieza a reflexionar entre la mayoría y el consenso".