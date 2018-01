Margarita Stolbizer: Purga de familiares en el estado 'No creo que este decreto nos ponga en un mejor estándar de transparencia"

Margarita Stolbizer - Ex diputada nacional 30-01.mp3

Purga de familiares en el Estado: "El discurso del Presidente de ayer uno lo comparte. Habrá que ver cuál es el texto del decreto. Tengo alguna observación con respecto a la implementación práctica. Todo esto tiene que ir con un complemento que sea recomendar u ordenar a los familiares que tampoco hagan negocio con el Estado". "El Presidente habló ayer de la transparencia y no creo que este decreto por sí solo nos ponga en un mejor estándar de transparencia".Recorte: "Este mismo gobierno hizo un incremento muy grandes de las plantas". "Habría que ver dónde se hace el recorte". "El discurso de bajar el déficit y las plantas es un discurso bastante marketinero, tiene una fuerza importante frente a la ciudadanía que aprecie este tipo de gestos. El problema es que lo que no hacen los empleados del Estado, lo terminan haciendo empresas privadas, empresas constituidas por amigos de los funcionarios".Sobre Jorge Triaca: "Creo que Triaca debería renunciar". "No son errores. Esto encierra parte de lo que es el ADN del Gobierno, su concepción del Estado, su manejo de recursos". "Tengo una mirada crítica respecto a la defensa cerrada que se hizo del Ministro".En relación a Moyano: "La respuesta del Presidente me pareció correcta, 'vaya a la Justicia'". "Todos los sindicalistas que son investigados y condenados porque no hay duda que han cometido delitos para enriquecerse". "La pelea política entre Gobierno y sindicatos no nos debería asustar".