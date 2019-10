María Eugenia Bielsa: "Fue un error exigirle a Madres de Plaza de Mayo su participación en un emprendimiento de construcción de viviendas"

"No es algo que hayamos hablado. Ayer hicimos una jornada en Rosario y quedó claro que estamos colaborando desde distintos lugares para aportar en este momento que el país lo necesita".



Respecto a los dichos misóginos de Macri:



"Creo que el problema del Presiden te es que no está pudiendo entender lo que sucede. El que ha usado la tarjeta de los argentinos ha sido el Presidente. ¿Por qué el Presidente nos promete ahora lo que antes nos decía que era imposible hacer? ¿Por qué habríamos de creerle?".



En relación a los planes sociales:



"Mientras que haya una necesidad, los planes tienen que existir. Lo que no nos dejó Macri fue producir".



En referencia a la causa Sueños Compartidos:





"No debe haber ninguna posibilidad de que haya corrupción en el Estado. El tema es qué se hace con la corrupción. Es inaceptable que exista corrupción". "No puede haber un solo peso de un argentino que no vaya a donde tiene que ir".