María Fernanda Elías: "Cuando los argentinos se atienden en Bolivia deben pagar"

-"Nosotros al ser una ciudad fronteriza atendemos ciudadanos bolivianos, el tema consiste en que nuestro ministro de Salud planteó un sistema de recupero por la gente que se atiende y tiene una prepaga u obra social, además se incluyó a los extranjeros."



-"El problema que tenemos es que se nos colapsa el Hospital por la gente que viene de Villazón, esto es en contra de nuestro país porque no tenemos recupero."



-"Cuando los argentinos se atienden en Bolivia deben pagar."



- "El Ministro de Salud de la provincia llevó el acuerdo de salud con recupero al Gobierno de Chile y lo aceptaron. Se lo mandaron en noviembre a la Cancillería boliviana. La idea es que si la person a no tiene dinero lo pague el Municipio, no lo aceptaron."



-"En la provincia no sé cuántos bolivianos viven. Hay mucha gente con documento argentino que vive en Bolivia, usan los servicios de acá, pero los aportes los hacen a Bolivia."



-"La Quiaca tiene 22 mil habitantes y Villazón nos triplica. es complicado. Estoy de acuerdo con el Ministerio de Salud que se recuperen las prestaciones."