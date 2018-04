María Isabel Reinoso: IOMA: "Nunca nos pasó esta falta de dialogo o que falten a la palabra."

María Isabel Reinoso - Presidente del Colegio de Farmacéuticos Bonaerense 02-03.mp3

"La situación de todas las farmacias de la provincia es desesperante por la deuda vencida que tiene el IOMA. Lo peor es que nos dijeron que era un problema del Banco Provincia, después que era operativo, pero la realidad es que ninguna autoridad sale a decir que pasa en el IOMA"-"Yo me estoy yendo a La Plata, si hoy no tengo una respuesta para decirle a las farmacias, que a su vez tienen compromisos... nunca nos pasó esta falta de dialogo o que falten a la palabra."-&qu ot;Si no hay una respuesta concreta tomaremos una decisión porque tenemos los medicamentos comunes, pañales, oncología. No puedo creer porque nunca pasó, que nos digan que mañana está el pago y no esté"-"La situación del PAMI con respecto a los pagos está en negociación con el nuevo convenio, siempre cobramos más tarde. Con las autoridades del PAMI hemos sido claro, que no haya un impacto a los jubilados, pero que atiendan los impuestos que se duplicaron al sector de distribución y las farmacias. Interviene vicejefatura de gabinete, Mario Quintana, dice que él no se mete pero hay una dureza en cuanto a no tener en cuenta los valores del impuesto"