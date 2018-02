Maria Laura Torre: "Es muy difícil poder pensar que va a haber un inicio de clases sencillo"

Maria Laura Torre - Argentina Dirigente Sindical Docente de SUTEBA 06-02.mp3

"Formalmente no hay discusión paritaria sobre reacomodamiento de sueldos. Esto es un incumplimiento por parte del Gobierno de la Señora Vidal". "Hoy se cumple un año que comenzamos a discutir paritarias el año pasado". "No se discute el salario docente en una semana y mucho menos cuando lo van empujando y dilatando como en este caso, estamos muy preocupados". "Ante la no convocatoriaes muy difícil poder pensar que va a haber un inicio de clases sencillo". "No tenemos paritaria nacional, es una situación muy compleja".Presentismo por puntaje: "Nosotros lo desconocemos, no ha salido nada del Consejo de Educación". "El año pasado el debate sobre e l ausentismo dicente lo dieron en la mesa paritaria durante tres meses". "Nosotros queremos dar el debate y no nos convocaron durante todo el año". "No vamos a permitir que cuando se discuta salario sólo en ese momento quiere discutir una cláusula de presentismo como parte del salario".Aumento docente: "Sobre un 15% de paritarias no nos vamos a comenzar a discutir".Sobre las palabras Vidal: "El eje fundamental para nosotros es que los chicos aprendan". "Quiero contarle a la Gobernadora Vidal que los chicos en las escuelas aprenden. Los docentes bonaerenses aprenden en las escuelas porque los docentes enseñamos"