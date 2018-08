Maria Laura Torre "No hubo respuesta a nada"

Tras el fracaso de la paritaria, docentes bonaerenses la apuntan al gobierno de Vidal: "No hubo respuesta a nada"

El día después de que fracasara una nueva reunión paritaria entre el gobierno bonaerense y los docentes de la provincia, secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, criticó que la oferta oficial no haya variado respecto de la última, calificó la situación como "grave" y aseguró que no recibieron respuestas a "ninguno" de sus planteos.

"No hubo respuesta a nada porque no empezó la paritaria de la misma manera que todas. La última fue hace un mes. Y en ese mes pasaron cosas, como la muerte de dos compañeros y 847 escuelas sin clases producto de una situación muy grave de infraestructura. No hubo respuesta en absoluto con respecto a esto", señaló Torre en una entrevista con Luis Novaresio en #Novaresio910.

"La verdad es que fue muy dura la paritaria de ayer. Si lo tengo que decir en términos personales, fue la peor reunión paritaria de mi vida. Y después apareció, a los dos minutos de comenzada la reunión, el ministro de Economía (Hernán Lacunza) exactamente con el mismo esquema que hace un mes: un 19% de aumento, con un plus por fuera del salario, de 210 pesos por mes en concepto de material didáctico", agregó.