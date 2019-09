Mariano Federici: "El gobierno no nos soltó la mano"

Con respecto a la nota de Clarin:

"Me sorprendió la nota porque conozco al periodista y nunca me consultó, tuve que llamarlo para aclararle mi posición. De ninguna manera estoy pensando en irme del país, mi foco está en la UIF. El gobierno no nos ha soltado la mano en la manera que muestra el periodista porque nunca nos la dió. El gobierno nos dejó operar libremente, esto nunca había ocurrido en Argentina".

-"No le tenemos miedo a nada porque hemos hecho todo en el marco de la legalidad, fue nuestro impulso el que permitió nombrar a Hezbollah organización terrorista a mediados de este año. Acá no hubo ningún tipo de persecución, hemos investigado a fondo".

Sobre si vuelve la corrupción:

-"Nosotros hemos trabajado con imparcialidad, hemos sido la primer gestión de la UIF en juzgar a un presidente en ejercicio. En la causa 'Cuadernos' la UIF pidió la imputación por lavado de activos. No se puede comparar la situación de estos 4 años de este gobierno con los 12 del gobierno anterior donde como surge de los autos judiciales el gobierno estuvo en manos de una asociación ilícita que saqueó al estado".