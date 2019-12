Mario Eliceche: "Hasta donde yo sé hay un reclamo, paro no"

Sobre el posible paro de Camioneros:









El trabajo de camionero:





"Un chofer de camión gana de 80 mil pesos para arriba dependiendo la cantidad de kilómetros. Pedimos la emergencia económica, en los pasillos nos dicen que sí, pero todavía estamos esperando la firma. Yo estuve 20 años arriba de un camión y tenés que tener mucha pasión".

"Hasta donde yo sé hay un reclamo, paro no. Hay un reclamo por un bono, reclamo que no discutimos si es o no justo, el punto es que estamos en un momento cuasi te rminal del sector nuestro. Estamos trabajando con rentabilidad negativa desde hace 8 meses". "La empresa trabaja hoy financiándose con AFIP. Lo del bono hay que ver si el país arranca o no. De 100 pesos que facturás, 42 son impuestos".