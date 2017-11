"Me han inutilizado dos días de celular incluso para trabajar, un problema grave, entiendo la ansiedad de todos de verdad, contra tanta ansiedad no hay mucho para agregar, desde el punto de vista del rastrillaje que se está haciendo en la zona de explosión todavía no tenemos novedades."



Acerca de qué siente como ciudadana:



"Uno se escinde como ciudadana, como madre, como magistrada, es una situación de consternación generalizada, uno tiene que ver al impotencia de los familiares, la avidez de la prensa internacional, la colaboración de la comunidad internacional con aportes de tecnología de punta, realmente conmueve todo eso."



Sobre si cada tres horas la Armada debe informarle lo que están haciendo:



"Taxativamente cada tres horas no, en Puerto Belgrano se concentra todo, no pretendo que cada tres horas me digan que no tienen nada, pretendo que cuando tengan algo me hagan en el momento un relevamiento de todo lo que encuentran en el lugar aprovechando toda la tecnología con la que contamos".



Acerca de la profundidad a la que cree que puede estar el submarino:



"¿Cómo puedo creer algo que no encontramos? No se encontró nada todavía, la Armada está siendo muy concreta al difundir la información que realmente manejan, tampoco pueden inventar."



Referido a si un submarino tiene caja negra como un avión:



"Tengo entendido que caja negra es el propio submarino".



"Eso sonó feo y les dio para hablar y hacer un montón de programas, al tratarse de la Armada que tiene el deber de preservar los mares puede haber alguna misión de carácter confidencial, no estamos hablando de un particular al que le pregunto qué hace pescando en la milla 205 o dentro del mar territorial argentino. Podría haber estado controlando que no haya pesca ilegal, pero no me consta, judicialmente está pedido saber la misión, luego del parte oficial de la explosión activamos todas las medidas para reconstruir todo el itinerario y las circunstancias del accidente cuando sea encontrado."



Sobre si descartan un atentado o un ataque externo:



"No se descarta nada, tenemos un submarino que puede estar en la culminación de la plataforma continental o no, hay que ser pacientes y prudentes y evaluar la información en torno al hecho concreto, yo no descarto nada, yo no descarto nada porque voy a iniciar una investigación judicial, ellos lo pueden descartar desde la Armada, yo no"



Referido de si estaba dentro del mar argentino o no:



"El último contacto es en aguas jurisdiccionales argentinas".



Acerca de cómo va a hacer para averiguar si el submarino estaba en condiciones de navegar:



"Depende de todo lo que se recabe en el lugar y lo que me informe la Armada, la Armada es la última interesada en que salga a navegar un submarino en malas condiciones, en mi buena voluntad quiero creer eso".



Sobre que muchas veces salieron trenes y aviones que no estaban en condiciones:



"No tengo la información pero sí la he solicita, he solicitado el reporte técnico del submarino y todos los arreglos que le hicieron".





Referido a si tiene equipos para hacer los estudios de lo que encuentren:



"Yo no tengo nada acá, voy a tener que recurrir a peritos especializados en el parea naval, depende de lo que encontremos."



Sobre si cree que los puedan encontrar:



"Que crea o no es intrascendente, yo tenía sí la esperanza de que los encontraran con vida durante el rastrillaje, ahora la Armada reconoce una explosión y ya hablamos de un estrago, pero no puedo caer en las suposiciones que le gustan al periodismo, tengo que manejarme con cosas concretas."





