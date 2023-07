La frase de Martín Demichelis tras el polémico posteo de Miguel Borja: "Tocará..."

El controvertido posteo de Miguel Ángel Borja previo al partido entre River y Rosario Central provocó un gran revuelo en las redes sociales de los aficionados riverplatenses. Inicialmente, su mensaje parecía enigmático, pero cobró sentido cuando se dio a conocer la alineación alternativa seleccionada por el entrenador Martín Demichelis, donde el colombiano apareció como suplente. A pesar de la especulación mediática que se producirá antes del encuentro, el director técnico del equipo millonario se enfrentó a la situación en la conferencia de prensa, afirmando que deberá hablar con Borja sobre algunos asuntos.

borjahistoria.jpg

Demichelis comentó que le informaron del posteo después del partido, ya que él no utiliza redes sociales. Resaltó que cuenta con un equipo que trabaja eficientemente en cada área para asegurar que los jugadores estén en óptimas condiciones para jugar. Reconoció que hay cuestiones estratégicas, tácticas, físicas y emocionales que deben ser abordadas internamente y que se sentará a hablar con Miguel Borja al respecto. Aseguró que es un asunto minoritario y que se puede corregir fácilmente, instando a no dramatizar la situación y tratando de calmar la polémica, aunque aseguró que "me tocará sentarme a hablar con Miguel (Borja)"

En el equipo suplente que armó Demichelis, Salomón Rondón y Pablo Solari fueron seleccionados como la dupla ofensiva. Al parecer, esto molestó al jugador oriundo de Tierra Alta. Además, los tres goles que permitieron el empate 3-3 contra Rosario Central fueron anotados por el dúo de ataque, con Rondón marcando uno y el "Pibe" Solari anotando los otros dos.

Los números de Borja explican su frustración antes del partido en Rosario. Ha participado en 25 de los 32 partidos posibles en lo que va de la temporada, anotando siete goles y dando una asistencia. Por su parte, Rondón ha jugado 18 partidos de los 30 en los que estuvieron disponibles (ocho de ellos como titulares), anotando cuatro goles y sin brindar asistencias.