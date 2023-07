La respuesta de Pampita ante la frase sobre el amor de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro

Al recibir el premio como mejor actor protagónico en los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña pronunció un discurso en el escenario y sorprendió al dedicar el galardón a la madre de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain.

"Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor...", expresó el actor chileno, agradeciendo el premio. Sus palabras dedicadas a Pampita se volvieron tendencia en las redes sociales.

pampita.webp

Sin embargo, en una entrevista posterior al evento, Vicuña aclaró el sentido de sus palabras. En el programa "Cortá por Lozano" de Telefe, el actor remarcó: "Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina".

Reconociendo que sus palabras podrían haber sido confusas, Vicuña explicó: "Dije: 'Es un país que me dio a mis hijos, el amor...'. Quizás me equivoqué". Con estas declaraciones, el actor buscó aclarar su intención y evitar malentendidos.

La respuesta de Pampita no se hizo esperar y fue categórica desde las redes sociales, en medio del revuelo generado por el discurso de Vicuña en los Martín Fierro. La modelo y conductora compartió un video en Instagram con imágenes junto a su esposo Roberto García Moritán en la gala del Hotel Hilton y le dedicó un mensaje romántico: "¡Te amo tanto!", expresó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón y mencionando al padre de su hija Ana.