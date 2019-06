Martín Galmarini: "Jugar la Libertadores me ilusiona"

Con respecto al primer campeonato del club:









"Tigre me dio la posibilidad de criarme como persona. Ahora los hinchas verán por primera vez una estrella en el escudo".





Sobre su retiro:





"Jugar la Libertadores me ilusiona. Vivir esto no es poca cosa para los que somos del club. Me junté con 4 o 5 compañeros y me dijeron de continuar. Quizás mañana me voy de vacaciones con mi familia y cambio de parecer".





Referido al descenso de Tigre:





"Es más justo el que se va al descenso por los promedios. Ahora si me decís que este grupo y equipo merecía irse al descenso, te decía que no. Pero es así, Los promedios engloban tres años y a nosotros nos fue mal los primeros dos".