"Creo que cuando no tenes un diagnóstico más estructural de lo que le pasa a Argentina, entendés mal la coyuntura. Si vos no tenes un diagnóstico estructural, las respuestas coyunturales es muy probable que sean malas.





"Creo que uno de los grandes desafíos que tiene el Gobierno es demostrar en el exterior que hay un rumbo compartido. Todos los países que le va bien, tienen un rumbo colectivo. Cuando miras el contenido del pacto, es muy difícil de discutir. El pacto está para firmarse, la pregunta es concretamente qué implica. A partir del diagnóstico base, tenemos que hilar mucho más fino en los detalles".





Candidatura y elecciones 2019:





"Cualquier ofrecimiento de cualquier tipo que me haga el Presidente te voy a decir que no, me parece que no hace bien ventilarlo. Igualmente, en este caso, la respuesta sobre el ofrecimiento es no".





"No son problemas que lo pueda resolver un solo espacio político. Voy a participar solamente de aquellos ámbitos que sean lo suficientemente amplios. No es que Cambiemos se tiene que agrandar, sino que Cambiemos tiene que ser parte de un espacio más grande. Si queremos pensar en un futuro, cada uno va a tener que ceder algo".





Sobre la situación actual del país y el acuerdo con la oposición: