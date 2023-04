Martín Lousteau respaldó a Rodríguez Larreta ante las críticas del PRO: "No entiendo por qué hay tanto enojo"

El senador radical Martín Lousteau salió a defender este lunes la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo sentido, dijo no entender el "enojo" de algunos dirigentes del PRO, en relación con las críticas que recibió el alcalde de parte de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal tras dar a conocer su decisión.

"Me parece que estamos en un nivel de discusión que es ridículo. No entiendo por qué hay tanto enojo y no entiendo por qué hay tanta belicosidad ni declaraciones tan altisonantes", afirmó Lousteau, precandidato a jefe de gobierno, en diálogo con Pastor 910, por Radio La Red.

Luego, Lousteau le respondió directamente a Macri, quien habló de la "desilusión" que sintió al enterarse de la determinación adoptada por Rodríguez Larreta.

"¿La desilusión es por qué? ¿Porque aplicamos el Código Electoral? ¿Porque vamos a votar con boleta única, que preserva la autonomía de la ciudad, que va a dar lugar a un mejor debate? ¿Porque se vota con algo que él propuso que se llevara a nivel nacional? La boleta única la llevó como proyecto al Congreso en 2017", planteó.

"Tendrá que explicar mejor a qué se refiere con desilusión, salvo que desilusión sea todo lo contrario: 'No, mirá, prefiero no cumplir con la regla ni el código para favorecer a los que a mí me gustan'. Bueno, eso no es lo que queremos que ocurra con el país", agregó el dirigente radical.

Rodríguez Larreta confirmó las elecciones concurrentes en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes que los porteños elegirán a su sucesor en las PASO, que se realizarán el 13 de agosto, con Boleta Única Electrónica. De este modo, confirmó la realización de comicios concurrentes en el distrito, pese a la oposición de Macri.

Larreta confirmó a través de un video subido en sus redes sociales la noticia. Se votará el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (Elecciones Generales), los mismos días de la convocatoria a los comicios nacionales. Sin embargo, ese día no habrá una boleta tradicional tipo sábana, sino que se mezclarán en el cuarto oscuro dos sistemas de votación distintos: uno tradicional y otro con boleta única electrónica, cada uno para definir los cargos nacionales y los locales.