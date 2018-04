Martín Ocampo:"El operativo de seguridad es el mismo que usamos siempre para este tipo de marchas"

Martín Ocampo visitó los estudios de Radio la Red y habló sobre la marcha del 21F: "El operativo de seguridad es el mismo que usamos siempre para este tipo de marchas, siempre nos reunimos antes con los organizadores y coordinamos con ellos cómo será el acto, dónde se instalan, donde ponen los micros. Nosotros decimos parte del mecanismo de seguridad."

"Nosotros no le dimos la seguridad a los camioneros, ni a ninguna organización. Ellos son organizadores, la seguridad pública es de la Ciudad.", aclaró al hablar de la seguridad en la movilización.



Además, al hablar del justificativo de la marcha, dijo que "hay una discusión si el acto es por los derechos de los trabajadores o una autodefensa de un sindicalista. Ellos dicen que es un reclamo paritaria de Camioneros, Bancarios, organizaciones. Da la sensación que justo coincide con la cuestión judicial de un dirigente."





Ante la consulta de Eduardo Feinmann si los maltratos a los cadetes, como en La Rioja, suceden en la Ciudad, el Ministro Ocampo dijo: Nuestra manera de organización en la capacitación policial es diferente, la capacitación es civil y nuestra administración también es civil. En el Instituto de formación hay personal civil. Nosotros inculcamos el respeto en los derechos humanos, no podes entrenarlo si vos no se los respetas."



Ante la pregunta por el Caso Chocobar el Ministro declaró: "Nosotros no alentamos la doctrina del gatillo fácil. Creemos en la policía democrática, que respete los derechos de todo, pero que intervenga y eso damos como mensaje. La idea del Presidente Mauricio Macri recibiendo al policía es que queremos una policía que intervenga."



"Hay mucha discusión ideológica que vacía el debate de contenido. Vivir en una sociedad te hace vivir con reglas, la ley es el marco en el cuál tenemos que desenvolver nuestra conducta. La policía debe hacerse respetar e intervenir.”, agregó