Martín Rodriguez: Situación y referéndum en Cataluña "Hoy la sensación es de resaca"

"Hoy la sensación es de resaca, tratar de salir de lo que pasó ayer en Cataluña, hay algunas manifestaciones, mezclado con la indignación que el Gobierno español decidió impedir la votación."-"La promesa es que se va a declarar la independencia en las próximas horas, no se sabe cómo se aplicará. Muchos se preguntan dónde vamos."-"Como resultado técnico de la elección es inviable, se cambiaron las reglas, no había sistema, se podía votar varias veces porque no había controles, hubo un movimiento importante de la población catalana."