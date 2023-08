La tajante definición de Martín Tetaz sobre el futuro de la dolarización que propone Javier Milei

El economista y diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz hizo un análisis del desempeño de su espacio en las PASO y de la victoria de Javier Milei. En ese último aspecto, si bien reconoció que el candidato a presidente por La Libertad Avanza logró "representar mejor" la idea del cambio, también embistió contra uno de los pilares de la campaña del libertario. "Ni sus propios votantes quieren la dolarización", aseguró.

"No va a haber dolarización en Argentina. Discutir la dolarización en Argentina es como discutir el salario de 500 mil pesos que proponía esta chica Castiñeira (Manuela). No tiene sentido, no va a ocurrir, no lo quiere nadie, es una mala idea, ni siquiera los propios votantes de Milei", afirmó tajante.

Tetaz también reflexionó sobre la situación interna de Juntos por el Cambio y cómo esto influyó en los resultados electorales. "Nosotros perdimos mucho tiempo, nos desdibujamos identitariamente por la cuestión de las PASO para definir nuestro candidato y entonces cuando vos te llamás helado pero estás caliente, un helado caliente es medio una contradicción", comentó con ironía.

“Si bien una semana después de las elecciones quedó claro, teorema de Baglini mediante, que muchas de las ideas de Milei en realidad no se podían implementar o no iban a ser tan así, lo disruptivo de plantear una dolarización o alguna idea así se llevaba a toda la marca del cambio”, agregó.

Milei_bunker.jpg Martín Tetaz apuntó contra el proyecto de dolarización de Javier Milei (Foto: archivo).

Siguiendo con el análisis sobre Milei y su desempeño en las elecciones, Tetaz admitió que el candidato de La Libertad Avanza supo representar la idea de cambio de manera más efectiva. "Parte de esos votos nosotros lo tenemos que recuperar. Yo creo que vamos a recuperar buena parte de ese voto y vamos a recibir muchos votos de la gente que no fue a votar, que siempre es un clásico nuestro electorado. Eso nos va a dar por lo menos 2 millones de votos más", afirmó Tetaz.

Por otro lado, el economista también reveló que la coordinación y elaboración de un proyecto común dentro de Juntos por el Cambio está en marcha desde hace dos años, incluso antes de las elecciones. "Esto se viene trabajando hace mucho tiempo, no es de ahora. Yo sé que por ahí para muchos de los medios de comunicación la novedad es que ahora se junten algunos economistas. Pero esto se hace desde la elección del 2021 que las distintas fundaciones de Juntos por el Cambio y el espacio que incluye a Melconian vienen trabajando y coordinando opiniones y juntándose y cambiando ideas y trabajando en un proyecto común", reveló Tetaz.