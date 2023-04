Martín Tetaz: "El Gobierno tiene que hacer algún giro importante en materia de política económica"

El diputado radical y economista Martín Tetaz afirmó que el Gobierno debe dar "un giro importante" en materia económica para sortear la crisis desatada por el aumento del dólar, cuya cotización de este martes cerró en torno a los $490. Además, aseguró que a raíz de la sequía no se puede esperar un aporte mayor por parte del campo.

Entrevistado por Facundo Pastor en Pastor 910, Tetaz planteó: "Algún giro importante en materia de política económica tiene que hacer el Gobierno porque faltan 20 mil millones de dólares. ¿De dónde pueden salir? Si vas a una unificación cambiaria, entonces todos los dólares del sector privado que están abajo el colchón, y que ni en pe... te los van a vender a $220, capaz a $400 sí te los venden".

"Ahora, si tenés alguna expectativa de que aparezcan dólares del comercio, no van a aparecer. ¿Por qué? Porque hay una sequía. Y no hay dólar que valga. No es que vos le ponés al campo un dólar a $800 y el campo de golpe te liquida 200 mil toneladas de soja. No va a pasar porque no hay soja. No hay. Hay una sequía. Y no es una cuestión de especulación de sectores que no quieren liquidar. Es una cuestión de que no hay", agregó.

En esa línea, Tetaz afirmó que los "únicos dólares que hay en la Argentina son los financieros, y hay muchos de esos", y aseguró que con una serie de medidas el Gobierno podría hacerse de ellos.

"No sabemos el número exacto, no se sabe con precisión, pero hay cerca de 300 mil millones de dólares financieros. Ese número estrambótico de dólares, que resolvería 15 veces los problemas de la Argentina, tal vez con otro conjunto de reglas de juego, con otro precio, pueden aparecer", afirmó.

Gustavo Marangoni: "No hay que caer en la victimización"

Por su parte, el analista político Gustavo Marangoni aconsejó que el Gobierno no caiga en "las amenazas, las victimizaciones, señalamientos", en referencia a las palabras del presidente Alberto Fernández, quien apuntó contra la "derecha" por las turbulencias en el mercado de cambios.

"Lo que no hay que hacer es caer en las amenazas, las victimizaciones, señalamientos de responsables abstractos, porque eso puede terminar de convencer a algunos de que los actores principales no saben cuáles son los próximos pasos", afirmó en diálogo con Pastor 910.

Para Marangoni, "lo que veo es algo que era previsible. Lo que era más difícil de establecer era el momento, pero veníamos conversando desde hacer largo tiempo que estamos conviviendo entre una gran cantidad de pesos y una escasa cantidad de dólares en el Banco Central".

"Te encontrás con que tenés una serie de obligaciones, como pagos de deudas y otorgar dólares, aunque sea en cantidades mínimas, para importar. Y evidentemente tenés poco poder de fuego para poder hacerle frente a un cambio de cartera de parte de los grandes inversores. Porque si el tema fuese el blue, que es un mercado relativamente pequeño... Pero cuando los otros dólares alternativos aumentan es que hay otros jugadores con mayor peso específico, que son los que están pasando parte de sus inversiones de pesos a dólares".